Модель звинуватила Мадонну в сексуальних домаганнях: деталі заяви

Модель Аманда Казале зробила гучну заяву. Зірка зізналась, що потерпала від переслідувань та сексуальних домагань від Мадонни.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Як відомо, Мадонна співпрацювала з екс-моделлю Амандою Казале у 90-их роках. Тоді зірка запросила манекенницю для участі в пікантному кліпі, який вона знімала на пісню "Justify My Love". У відео є лесбійські сцени, зокрема, поцілунки двох знаменитостей.

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За словами Аманди Казале, саме після завершення зйомок кліпу розпочались залицяння Мадонни. Артистка упродовж 2 років писала Аманді Казале любовні листи, які підписувала "з коханням та поцілунками". Співачка зізнавалась моделі, що вона в захваті від її краси та хотіла б повторити сцени, які були в кліпі. Листи зірка писала червоним чорнилом, що додавало пікантності їх змісту.

Тоді модель ігнорувала сексуальні домагання Мадонни та не бачила в них чогось непристойного. Однак згодом Аманда Казале по-іншому перечитала листи від артистки і вирішила оприлюднити їх.

Мадонна стала одержима мною. У той час я не ображалася і не замислювалася так буквально, але, оглядаючись назад, розумію, що мене використовувала та, хто на той час була моїм роботодавцем,

– заявила Аманда Казале.

Відомо, що частину листів від Мадонни модель виставила на продаж. За інтимні думки співачки, викладені на папері, Аманда Казале планує отримати 50 тисяч доларів.

Дивіться кліп Мадонни Justify My Love за участю Аманди Казале (відео 18+):