Модне видання обрало найкращі обкладинки журналів 2017 року

Популярне модне видання Fashionista склало рейтинг з 24 найкращих обкладинок журналів 2017 року. До нього увійшли обкладинки журналів Dazed, Vogue Paris, Elle, i-D, Allure та інших.

Про це пишуть на сайті видання Fashionista.

Цього року за кількістю появ на головній сторінці стало сімейство Хадід: моделі Джіджі, Белла, а також їхній брат Анвар. Загалом вони знялися для 50 обкладинок міжнародних журналів.

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На рахунку Белли – 50 штук, з них 8 – обкладинки вересневих випусків (які вважаються в світі глянцю найголовнішими в році). На рахунку Джіджі 16 обкладинок, в той час як Анвар знявся всього для 4-х.

Також у модний рейтинг потрапили обкладинки з такими зірками як Ріанна, Анна Вінтур, Адво Абоа, а також перша модель в хіджабі Халім Аден.

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24 найкращих обкладинки 2017 року: