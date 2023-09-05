Загибель пілота "Джуса": з могили легендарного льотчика вкрали шеврони

Дівчина загиблого українського льотчика Андрія Пільщикова розповіла, що з його могили вкрали шеврони, які залишили побратими. Вона звернулась до тих, хто це зробив.

Меланія Подоляк пообіцяла залишити цю людину анонімом та дати на заміну на повернення "щось значно унікальніше і цінніше". Дівчина також опублікувала фото шевронів.

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Що написала Меланія Подоляк

Людині, яка вкрала шеврони, які на Андрієвій могилі залишили його побратими. Напишіть мені в приватні повідомлення. Я дам вам на заміну щось значно унікальніше і цінніше, а ви повернете шеврони на місце,

– написала дівчина Андрія Пільщикова.

Вона пообіцяла тим, хто взяв шеврони, що ніхто не дізнається їхнього імені.

З могили легендарного пілота вкрали шеврони / Фото Меланії Подоляк

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