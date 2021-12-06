Могли б спробувати вдертися, – Резніков пояснив, що зупинило Кремль навесні

Міністр оборони Олексій Резніков висловився про загострення на російсько-українському кордоні навесні 2021 року. Він пояснив, що тоді Кремль намагався вдатися до залякування.

За словами урядовця, тиск та блеф – вже звична практика для Росії. У такий спосіб там намагаються "підвищити ставки", аби досягти певної мети.

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Резніков: Українці не піддалися паніці

Як зауважив Резніков, хоч росіяни й намагаються здаватися непередбачуваними, та насправді вони – дуже прагматичні. Мовляв, у державі-агресорці завжди добре оцінюють ймовірні ризики. Навесні 2021 року Кремль прагнув привернути увагу США й змусити до діалогу – без запровадження нових санкцій. "Вони отримали бажане. Залякування було способом досягти мети", – пояснив міністр оборони.

Надзвичайно важливо, що українське суспільство не піддалося паніці. Якби у Кремлі побачили, що нас "хитає", могли б і спробувати вдертися,

– впевнений Резніков.

Очільник Міноборони також пояснив, чому ворог зараз йде на таку демонстративну ескалацію. Все тому, що росіяни добре розуміють: грати роль "посередника" між Україною та своїми маріонетками у них не виходить. Саме через це Кремль починає брязкати зброєю.

Інші заяви міністра оборони

Резніков відреагував на можливий план нападу Росії на Україну. Його напередодні оприлюднили іноземні ЗМІ. Міністр застеріг, що план-максимум Кремля полягає в тому, аби України не було взагалі. При цьому, ймовірно ескалація може стати катастрофою як для самої Росії, так і для всієї Європи.

Також урядовець висловився про звинувачення у його бік від кремлівських пропагандистів. Ті називають його "галицьким нацистом" та "русофобом". Резніков наголосив, що Росія керується стереотипами, й додав, що йому смішно чути такі цинічні заяви.

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