Могли бути снаряди часів війни: відомі ймовірні причини вибуху вогнища в Карпатах
Джерело:24 канал
Внаслідок вибуху багаття у Карпатах загинули двоє людей. Рятувальники і поліція припускають, що причиною трагедії став застарілий снаряд часів Першої чи Другої світових воєн.
Річ у тім, що місце, де спинилися туристи, історичне. Під час Першої світової тут проходила лінія Брусилівського прориву, а під час Другої – лінія оборони Арпада.
Нагадаємо У Карпатах стався вибух у багатті туристів: 2 людей загинули, 4 постраждали
Снаряди часів воєн
У ДСНС пов'язують інцидент з вибухівками, які могли перебувати на місці події ще з часів війни.
Інцидент відбувся на місці проходження лінії бойових дій "Брусилівський прорив", а також місці лінії оборони "Арпада". Через що на місці події можливі знаходження вибухонебезпечних предметів,
– розповів начальник ДСНС у Івано-Франківській області Володимир Чернецький.
Рятувальники додали: у складі групи з 12 туристів був один іноземець. Загиблими виявилися два чоловіки, ще 4 жінок доправили у лікарню. Діти, на щастя, не постраждали.
Що каже поліція
Як розповіли у пресслужбі МВС, на місці події виявили вибоїну, що виникла внаслідок вибуху. До того ж на місці знайшли уламки металу з корозією, схожі на уламки снаряду часів Першої світової війни.
Рештки снаряду, які виявили на місці вибуху / Фото МВС
За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 – умисне вбивство.
У справі призначать експертизи, в результаті яких поліцейські з'ясують усі обставини події.
Вибух багаття у Карпатах: головне
- Інцидент стався увечері 15 вересні у селі Вороненко Надвірнянського району.
- 12 туристів, серед яких 2 дітей, під час привалу на полонині "Під-Берди" розвели багаття. Відтак, як зазначають у ДСНС, відбувся вибух.
- Внаслідок інциденту четверо туристів отримали травми, а двоє загинули.
- Усі туристи приїхали на відпочинок із Коломиї.