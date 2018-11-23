МОК планує забрати олімпійське золото у росіянина, якого московський суд визнав "чемпіоном"

Під час зимових Олімпійських ігор 2014 року у Сочі золоту нагороду у бобслеї для Росії виграв Олександр Зубков. У 2017 році МОК позбавив спортсмена нагород через порушення антидопінгових правил. Також спортивний арбітраж (CAS) довічно відсторонив Зубкова від участі в Олімпійських іграх, але в лютому 2018 роки замінив дискваліфікацію на відсторонення від змагань в Пхенчхані.

Та повертати нагороди росіянин не збирається. Після рішення CAS він звернувся не до Швейцарського федерального трибуналу, а до Московського міського суду. Останній вирішив визнати Зубкова олімпійським чемпіоном на території Росії та дозволив не повертати олімпійські нагороди МОК. Хоча він і не відмінив рішення CAS, адже не має на це повноважень.

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Та у Міжнародному олімпійському комітеті вирішили на цьому не зупинятися.

"Рішення CAS в цьому випадку може бути виконано, оскільки протягом встановленого строку не було подано апеляції до Швейцарського федерального суду. МОК незабаром попросить повернути медалі", – повідомив представник МОК "РИА Новости". Однак там поки не зверталися з цим проханням до Зубкова.

Варто зазначити, що з того часу Олександр Зубков став президентом Федерації бобслею Росії. Окрім бажання не віддавати нагороди, позов до суду на МОК щодо олімпійських нагород має і фінансову складову. Так, після рішення CAS Зубкову перестали виплачувати стипендію – 32 тисячі рублів щомісяця (майже 13,5 тисяч гривень).