Молдова розпочала військові навчання поблизу Придністров'я: що сказав Кишинів
Джерело:Міноборони Молдови
Молдова офіційно оголосила про початок військових навчань. Міністерство оборони цієї країни поділилося кадрами з місця проведення маневрів.
У неділю, 17 грудня, у Молдові почалися військові навчання. Вони триватимуть до 22 грудня.
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Що відомо про ці навчання
Військові навчання проводяться у Навчальному центрі Бульбоака. Він розташований неподалік від невизнаного Придністров'я. У заході бере участь 22-й миротворчий батальйон.
З 17 по 22 грудня солдати 22-го миротворчого батальйону проходитимуть підготовку в Навчальному центрі Бульбоака. У зв'язку з цим, у зазначений період буде організовано рух військової техніки національними дорогами,
– заявили у Міноборони Молдови.
У відомстві зазначили, що військові навчання відбуватимуться згідно із планом підготовки Національної армії Молдови на 2023 рік.
Росія нещодавно пригрозила Молдові
- Не так давно на засіданні ОБСЄ голова МЗС держави-терориста Сєргєй Лавров погрожував Молдові під час свого виступу. Посіпака Кремля заявив, що ця країна нібито може стати наступною жертвою у гібридній війні, яку, за його словами, буцімто проти Росії розв'язав Захід.
- Його заяву у коментарі 24 Каналу прокоментував колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. Він пояснив погрози з боку Лаврова бажанням Росії знайти ще одну вісь протистояння локального типу.
- В Інституті вивчення війни (ISW) теж відреагували на слова російського міністра. На думку аналітиків, Росія хоче розхитати зсередини Молдову та розколоти її, щоб у такий спосіб відвернути увагу світу від України.