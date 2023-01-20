"Розуміємо, що Україна – це пріоритет": Молдова офіційно попросила у союзників про системи ППО
Джерело:Reuters
Молдова звернулася до союзників з проханням зміцнити свої можливості протиповітряної оборони через повномасштабну війну в Україні. У Кишиневі розраховують на згоду партнерів.
Про це 19 січня заявила Майя Санду. Водночас вона наголосила, розуміє, що пріоритет саме для України.
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Ми запросили системи повітряного спостереження та оборони. Ми розуміємо, що Україна є пріоритетом і має отримати це, але ми (теж – 24 Канал) розраховуємо отримати кілька,
– підкреслила глава Молдови.
Також Санду додала, що цього року її країні знадобиться щонайменше така ж сума бюджетної підтримки від міжнародного співтовариства, як і у 2022-му, аби допомогти захистити населення Молдови від інфляції. Йдеться про 600 мільйонів євро.
У Молдові знову впала частина ракети
- 14 січня під час масованої російської атаки частина ракети впала на території Молдови. Її виявили в районі прикордонного населеного пункту Ларга.
- Прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця про неповагу до суверенітету. Зауважимо, що це вже третій випадок, коли на території Молдови падають залишки ракет від російських бомбардувань України.
- Цікаво, що під час першого масового ракетного удару по Україні 10 жовтня одразу три російські ракети пролетіли через територію Молдови. Через це МЗС країни викликало російського посла для пояснень інциденту.
- Ще один випадок падіння ракети у Молдові стався наприкінці жовтня 2022 року. Тоді були пошкоджені кілька будинків.
- Також одна з ракет впала на території цієї країни 5 грудня. Спікер парламенту Ігор Гросу вважає це провиною окупантів. Він сказав, що польоти через Молдову – це все вина Росії, яка розв'язала жахливу війну, лихо в Європі в XXI столітті.