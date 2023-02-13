Диверсанти в цивільному та захоплення влади: Санду розкрила план Росії щодо Молдови

Росія хотіла зруйнувати політичний порядок у Молдові, однак українська розвідка перехопила план. Президентка Майя Санду підтвердила це.

Санду розповіла, що Україна передала їй плани Кремля щодо дестабілізації ситуації у Молдові. Як виявилось, окупанти готували силові дії із залученням диверсантів.

До теми Росія хоче зруйнувати політичний порядок у Молдові – наша розвідка перехопила план, – Зеленський

Що відомо про план Росії щодо Молдови

За словами президентки Молдови, це короткостроковий план, який передбачає диверсії із залученням осіб з військовою підготовкою, переодягнених у цивільне. Вони планують насильницькі дії, зокрема напади на деякі держустанови і захоплення заручників.

Матеріали, які зібрала Україна, мають детальну документацію логістики для організації цих диверсійних дій.

План передбачає використання людей з-поза меж країни для насильницьких дій у Молдові. Наприклад, матеріали містять інструкції для в’їзду у Молдову громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії,

– зазначила Санду.

Окрім цього, під виглядом мирних протестів загарбники готують спробу захоплення влади у Кишиневі.

Наразі правоохоронці Молдови готуються запобігати цим провокаціям і тримають ситуацію під контролем.

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