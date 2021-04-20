Молдова теж проведе розслідування щодо "Петрова" та "Боширова"

10:40

Раніше з'явилася інформація про молдовський паспорт у росіянина Олександра Петрова, якого Велика Британія разом з Русланом Бошировим звинувачує в отруєнні Сергія Скрипаля, а Чехія – у підриві складу з боєприпасами. У зв'язку з цим Молдова проведе власне розслідування.