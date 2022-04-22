Молдова завершила заповнення опитувальника для кандидатства в члени ЄС
22 квітня 2022 , 12:59Читать новость на русском
Джерело:Newsmaker
Молдова також має намір у майбутньому стати членом ЄС. Країна вже завершила заповнення опитувальника, який є частиною процедури отримання статусу країни-кандидата на членство.
Приблизно об 11:00 в адміністрації президентки Маї Санду почалася церемонія вручення заповненого опитувальника послу ЄС у Молдові Янісу Мажейксу.
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Зазначимо, що країна отримала опитувальник 11 квітня, одночасно із Грузією. Молдова і Грузія вирішили подати заявку на членство в ЄС слідом за Україною, яка пішла на цей крок після початку російського вторгнення. Молдова підписала заявку на вступ до ЄС 3 березня.
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- На початку квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва. Під час свого візиту вона передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в ЄС.
- Вже за тиждень Україна передала Єврокомісії першу частину заповненого опитувальника для оцінки нашої спроможності отримати статус кандидата у члени ЄС і зараз працює над другою частиною.
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