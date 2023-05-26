В кожному росіянину бачать потенційного вагнерівця: як Молдова посилює на кордоні заходи безпеки

Молдова почала суворіше ставитися до росіян, які в'їжджають на територію країни. Особливо це стосується чоловіків.

Про це 24 Каналу розповів журналіст із Молдови Володимир Тхорик. Він наголосив, як росіян перевіряють на кордоні.

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Хто приїздить до Молдови

Після початку повномасштабної війни в Україні у Молдові стали суворіше ставитися до росіян. Утім, справа не в громадянстві, сказав журналіст. Багато хто з них підтримує збройну агресію.

Молдова суворіше ставиться до кожного росіянина, який туди приїздить, оскільки бачить в них потенційних вагенрівців. Особливо в чоловіках, які під прикриттям можуть приїздити і готувати провокації,

– розповів Тхорик.

Посилює цю недовіру той факт, що в Молдову приїздили представники російських спецслужб "під прикриттям дипломатичних паспортів".

"У зв'язку з цим Молдова, ймовірно, суворіше буде ставитися до російських дипломатів, що приїздять туди. У них можуть бути жорсткіші перевірки", – додав він.

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Яких заходів вживатимуть

Крім росіян у Молдові з недовірою ставляться й до союзників Росії, зокрема представників Казахстану, Киргизстану, Вірменії і тих, хто входить у так звану формальну і неформальну коаліцію з Кремлем. До них, припускає Тхорик, можуть бути застосовані жорсткіші правила в'їзду.

"Всіх росіян і тих, хто входить в Митний союз з Росією, перевіряють: питають про мету візиту, вони мають повідомити, де будуть проживати на території Молдови", – додав він.

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