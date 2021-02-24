У Молдові можуть відбутися дострокові вибори: причина

Нова очільниця Молдови Майя Санду планує провести дострокові вибори до парламенту у країні. Вона підкреслила, що це потрібно, адже чинний парламент себе дискредитував.

Вона наголосила, що дострокові вибори – це єдиний вихід з політичної кризи.

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Про дострокові вибори заговорили після того, як у парламенті Молдови з'явилася більшість, яку створили Партія соціалістів чинного президента Ігоря Додона і партія "Шор". Санду назвала це спробою повторного захоплення державних інститутів.

Єдиний вихід з політичної кризи – це дострокові вибори. Не можна звести міцний будинок на гнилому фундаменті... Реальним сувереном в державі є народ, який може кардинально вплинути на ситуацію. На дострокових виборах або на референдумі люди вирішуватимуть долю своєї країни,

– сказала президентка.

Зауважимо, що раніше люди у Молдові почали протестувати проти нової парламентської більшості. Вони вимагали дострокових виборів та розпуску парламенту.

Президентка Молдови підтримала протести та навіть закликала небайдужих долучитися до них. Все тому, що парламент Молдови ухвалив низку скандальних рішень. Зокрема, урізав повноваження президента, підпорядкувавши собі Службу інформації та безпеки.

Наразі у Молдові доволі напружена ситуація. Все через те, що на заміну проросійському Ігорю Додону прийшла проєвропейська Майя Санду. Після цього у країні почали відбуватися зміни.

До прикладу, суд у Молдові визнав закон про особливий статус російської мови неконституційним. Цей закон раніше підписав колишній президент Молдови Ігор Додон, який відзначився своєю особливою симпатією до Росії.