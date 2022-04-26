У Молдові нагадали, що повітряний простір країни закритий ще з початку вторгнення в Україну

У мережі почали поширювати інформацію про закриття повітряного простору над Молдовою. Це пов'язували з вибухами на окупованій росіянами частині країни – у Придністров'ї.

Молдовське Управління цивільної авіації випустило заяву, роз'яснивши ситуацію із закритим повітряним простором над країною. Там нагадали, що він закритий ще з моменту початку війни Росії проти України.

Важливо Напад на Одесу та погрози Молдові: навіщо Росії вибухи в Придністров'ї

Водночас 21 березня частину повітряного простору країни таки відкрили для цивільної авіації. Але лише у західному напрямку.

Саме через це, а також те, що повітряний простір України залишається закритим для цивільної авіації, літаки над Молдовою майже не літають.

Ситуація з Придністров'ям

Російські військові заявили, що планують захопити Південь України та вийти до Придністров'я. Це – територія на кордоні між Україною та Молдовою, де Кремль має свою армію, а також склади боєприпасів. До слова, склад в селі Ковбасна – чи не найбільший у Східній Європі, і там зберігаються боєприпаси для техніки радянського виробництва.

Росія може використати армію з Придністров'я для атаки на Україну.

25 та 26 квітня в Придністров'ї відбулося декілька провокацій. Перша з них – вибух у будівлі так званого "міністерства держбезпеки" у Тирасполі. Наступного дня були пошкоджені антени, які транслювали російські частоти.