До втрати свідомості: у Молдові політики жорстко побились в прямому ефірі – відео
Джерело:NewsMaker
Під час ефіру на одному із молдовських каналів між ексзаступником голови МВС Молдови Геннадієм Косованом та колишнім радником президентки Сергієм Тофілатом виник конфлікт. У студію викликали швидку.
Бійка розпочалась після того, як Тофілат назвав Косована "недоноском". Косован вилив на опонента стакан води, а той у відповідь ударив його. Після того, як Тофілат повалив ексзаступника голови МВС на підлогу, а той втратив свідомість, прямий ефір перервали.
Зверніть увагу Україна в пріоритеті: президентка Санду представила бачення зовнішньої політики Молдови
Член партії "Альянс за об'єднання румунів" Дорін Кіртоаке, який також був гостем програми, повідомив, що до студії телеканалу jurnal TV викликали швидку.
Колишні високопосадовці Молдови побилися в прямому ефірі: відео Jurnal TV
Та згодом ведучий програми Ora Expertizei Дмитро Мішин написав у своєму фейсбуці, що чоловіки владнали конфлікт та опублікував фото, де Тофілат та Косован тиснуть одне одному руки.
Керівництво телеканалу заявило. що вкрай негативно ставиться до бійок в ефірі своїх програм. Також вони додали, що цей інцидент не був попередньо зрежисований.
Останні скандали з українськими політиками:
- Депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук на своїй сторінці у фейсбуці після словесної перепалки з Нестором Шуфричем, пригрозила останньому, що наступного разу "дасть у зуби в прямому ефірі".
- На одному з останніх засідань Верховної Ради побилися нардепи від "Батьківщини" Вадим Івченко та "Слуги народу" Микола Сокальський.
- Того ж дня в прямому ефірі на одному з телеканалів відбулася сутичка між депутатом від "Слуги народу" Юрієм Камельчуком та ексміністром соціальної політики Павлом Розенком. Справа майже дійшла до бійки, однак присутнім у студії вдалося цьому запобігти.