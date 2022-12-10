Не Кремлю вирішувати: у Молдові різко відповіли Путіну на критику за зберігання газу в Україні

Кремлівський диктатор Владімір Путін вирішив розкритикували Молдову за те, що частину закупленого газу вона зберігає в Україні. Ці висловлювання не залишилися без уваги молдовської прем'єрки Наталії Гаврилиці.

Прем'єр-міністерка Молдови різко відреагувала на невдоволення Путіна, якому не подобається те, що Кишинів зберігає частину закупленого газу в українських трубопроводах. Гаврилиця не двозначно дала зрозуміти диктатору, що питання зберігання газу вирішуватиме точно не Кремль.

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Гаврилиця відповіла Путіну

Напередодні кремлівський диктатор, замість того, аби розбиратися з тим, що понад третина Росії ще не газифікована, вирішив приділити увагу тому, що Молдова зберігає частину закупленого газу, зокрема і російського, на території України. Від навіть дав відповідне доручення російському міненерго, аби те "розібралося" у цій ситуації.

"У них самих не вистачає (газу – 24 канал). Щоправда, у цих умовах вони незрозуміло навіщо частину свого, молдавського газу, отриманого від нас, зберігають на території України. Просто з цим потрібно розбиратися, і я попрошу міненерго подивитися на це уважніше", – заявив тоді диктатор.

Відповідь з Молдови не забарилася. Прем'єр-міністерка Наталія Гаврилиця наголосила, що Молдова – незалежна країна, то ж вона має право самостійно вирішувати, де зберігати придбаний за свої ж гроші газ. Глава молдовського уряду пояснила, що її країна не має своїх газосховищ, тому частину газу зберігають у Румунії, а іншу частину – в Україні.

Молдова – незалежна країна, і газ, який вона закуповує і за який платить, може зберігати там, де вона вирішить. У нас немає сховищ природного газу в Молдові, деяку кількість природного газу ми зберігаємо в Румунії, але там сховища досить повні, тому певну кількість ми зберігаємо в Україні. Там є можливості для зберігання, і ці запаси в безпеці,

– наголосила Гаврилиця.