Премьер-министр Молдовы резко отреагировала на недовольство Путина, которому не нравится то, что Кишинев хранит часть закупленного газа в украинских трубопроводах. Гаврилица не двусмысленно дала понять диктатору, что вопрос хранения газа будет решать точно не Кремль.

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Гаврилица ответила Путину

Накануне кремлевский диктатор, вместо того чтобы разбираться с тем, что более трети России еще не газифицировано, решил уделить внимание тому, что Молдова хранит часть закупленного газа, в том числе и российского, на территории Украины. Он даже дал соответствующее поручение российскому минэнерго, чтобы оно "разобралось" в этой ситуации.

"У них самих не хватает (газа – 24 канал). Правда, в этих условиях они непонятно зачем часть своего молдавского газа, полученного от нас, хранят на территории Украины. Просто с этим нужно разбираться, и я попрошу минэнерго посмотреть на это внимательнее", – заявил тогда диктатор.

Ответ из Молдовы не заставил себя ждать. Премьер-министр Наталья Гаврилица подчеркнула, что Молдова – независимая страна, поэтому она имеет право самостоятельно решать, где хранить приобретенный за свои же деньги газ. Глава молдавского правительства пояснила, что ее страна не имеет своих газохранилищ, поэтому часть газа хранится в Румынии, а другая часть – в Украине.

Молдова – независимая страна, и газ, который она закупает и за который платит, может хранить там, где она решит. У нас нет хранилищ природного газа в Молдове, некоторое количество природного газа мы храним в Румынии, но там хранилища достаточно полные, поэтому определенное количество мы храним в Украине. Там есть возможности для хранения, и эти запасы в безопасности,

– подчеркнула Гаврилица.

Обратите внимание! Молдова является одной из зависимых от российского газа стран, однако местное правительство решило исправлять ситуацию с зависимостью от "Газпрома". В декабре Молдова планирует закупить 9,2 миллиона кубометров газа, из которых 5,7 миллиона – от "Газпрома", а еще 3,5 миллиона – в компании Energocom.