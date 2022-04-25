Молдові слід підготуватися до російського "братання", – Данілов попередив Санду

Російські військові оголосили про намір вийти до території Придністров'я, після чого в Тирасполі здійснили провокації. Секретар РНБО Олексій Данілов попередив про намір Росії "побрататися" з Молдовою.

Данілов попередив Молдову й Казахстан про загрози російського "братерства"

Данілов в ефірі каналу "Рада" розповів, що на території Придністров'я протягом десятків років перебуває близько 1 500 російських військових, повідомляє 24 канал.

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Він нагадав, що Росія бере безпосередню участь у конфлікті в Придністров'ї та модерує його. Також Данілов звернув увагу на заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова.

Російський чиновник заявив, що молдавани є братами Росії, як і казахстанці. Як відомо, Росія нав'язує так зване "братство" й Україні, що не заважає російським військовим жорстоко вбивати українців.

На тлі війни Росії проти України з 2014 року Данілов попередив президентку Молдови Майю Санду та Казахстан про загрози російського "братерства".

Їм треба підготуватися до таких обіймів, які завжди роблять росіяни. Це може початок такого братання на території Молдови,

– заявив секретар РНБО.

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