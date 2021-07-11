У Молдові стартували дострокові парламентські вибори

11 липня 2021 , 10:11
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Джерело:

NewsMaker

У Молдові 11 липня почались дострокові вибори до парламенту. У них беруть участь 20 політичних партій, два передвиборних блоки і незалежний кандидат.

Крім того, вибори проходять у 36 країнах, де живуть громадяни Молдови. Так, для представників діаспори за кордоном відкриють 150 дільниць.

До речі Дострокові вибори у Молдові: хто переможе

До слова, першу виборчу дільницю о 1:00 за кишинівським часом відкрили в Японії. На дільницях Кіпру громадяни Молдови повинні будуть надати негативний тест на коронавірус чи сертифікат про вакцинацію.

Хто бере участь у виборах

  • Передвиборний Блок комуністів і соціалістів,
  • партія "Будуємо Європу вдома",
  • партія "Громадянський конгрес", 
  • передвиборний блок "Ренато Вусатий",
  • партія "Дія і солідарність",
  • партія "Шор",
  • рух "Speranţa-Надія",
  • Демократична партія,
  • партія "Платформа Гідність і правда",
  • партія національної єдності,
  • партія "Демократія вдома",
  • партія "Розвитку та об’єднання Молдови",
  • "Альянс за об’єднання румунів", 
  • партія "NOI",
  • Зелена екологічна партія,
  • партія "Закон і справедливість",
  • партія "Сила народу",
  • "Партія змін",
  • "Партія трудящих",
  • партія "Новий історичний вибір", 
  • партія "Патріоти Молдови",
  • "Партія регіонів",
  • незалежний кандидат В’ячеслав Валько.

За дотриманням порядку у Молдові стежитимуть понад 6,6 тисячі правоохоронців. Голосування визнають дійсним, якщо у ньому візьмуть участь щонайменше 30% виборців.

Що цьому передувало

  • Президентка Молдови Майя Санду 28 квітня розпустила парламент та призначила дострокові вибори.
  • Це було однією з передвиборчих обіцянок пані Санду.
Автор: Ольга Музика