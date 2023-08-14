Шпигунський скандал: з Молдови вилетіли видворені співробітники посольства Росії
Джерело:NewsMaker
Частина видворених дипломатів і співробітників посольства країни-агресорки у Молдові вилетіли з Кишинева в Росію. Цьому передувало розслідування журналістів, що російські спецслужби використовують для стеження десятки антен і супутникових тарілок на даху дипломатичного відомства.
Літак, яким доставляють дипломатів країни-агресорки до Москви, приземлився в аеропорту Кишинева о 05:30.
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З Молдови вислали 45 співробітників посольства Росії
Усіх співробітників російського посольства, яких видворили з Молдови, доправили в аеропорт на двох автобусах і кількох легкових автомобілях. ЗМІ зазначають, що журналістів туди не допустили.
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Зауважимо, що Молдова оголосила про рішення вислати 45 співробітників російського посольства 26 липня. У МЗС уточнили, що йдеться про 18 дипломатів і 27 представників технічного персоналу.
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Що відомо про шпигунський скандал
- У липні ЗМІ повідомили, що російські спецслужби стежать за владою Молдови за допомогою антен на даху посольства.
- Зокрема, розслідувачі помітили на даху 28 супутникових тарілок, "штирів", передавальних або приймаючих пристроїв.
- Окрім того, на даху посольства і сусідніх будівлях періодично помічали "таємничих" людей. Журналісти зазначили, що насправді це засекречені офіцери зв'язку з ГРУ і СЗР, тісно пов'язані з хакерськими угрупованнями, що зламували пошту Ангели Меркель, Еммануеля Макрона і Гілларі Клінтон.
- Такі "вилазки" найчастіше відбувалися перед іноземними зустрічами чи черговими хакерськими атаками. Наприклад, перед атакою на головні інтернет-ресурси Молдови на даху посольства бачили людину, яка відповідальна за секретні канали зв'язку зі штаб-квартирою ГРУ в Москві.