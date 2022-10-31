Російська ракета впала в Молдові: військовий пропонує сусідам вирішення проблеми

Під час масованого ракетного удару по Україні російська ракета впала на території Молдови. Захід має вже зараз відповідно на це реагувати та робити низку важливих кроків.

Про це 24 каналу сказав військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко. За його словами, почати здійснювати відповідні заходи треба вже зараз, а не чекати перемоги України.

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Що має робити Захід спільно з Україною

Романенко зазначив, що Україна наразі захищає Схід цивілізованих країн, у цьому випадку Молдову, але, якщо піднятися на Північ – то там і країни НАТО.

Тому ми пропонуємо керівництвам держав НАТО, і не тільки, формувати протиракетну, протиповітряну оборону вже зараз – від Норвегії й на Південь до Болгарії чи Туреччини,

– заявив військовий експерт.

За його словами, для цього треба допомагати Україні, надаючи відповідну зброю, формувати систему отримання результатів повітряної розвідки та управління засобами, а також постачати нам протиракетну зброю.

І робити це, наголосив Романенко, потрібно не тоді, коли Україна переможе, а вже зараз для того, щоб усе це реально перевіряти та будувати на майбутнє.

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