У Молдові запропонували оголосити персоною нон ґрата російського посла
Джерело:Deschide.md
Посол Росії у Молдові Олег Васнєцов втрапив у дипломатичний скандал. Річ у тім, що він поїхав до невизнаного Придністров'я.
Та не просто так, а на церемонію інавгурації Вадима Красносільського. Цей чоловік виграв так звані президентські вибори у "Придністровській Молдавській Республіці".
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Посол Росії у Молдові втрапив у дипломатичний скандал
Голова комісії з питань помилування в адміністрації президента Молдови Іон Гузун запропонував оголосити посла Росії Олега Васнєцова персоною нон ґрата. Така різка реакція викликана "недружнім кроком" російського дипломата.
Річ у тім, що Васнєцов взяв участь в інавгурації глави невизнаного Придністров'я (17 грудня у Тирасполі). На подію відреагували й у міністерстві закордонних справ Молдови.
Так звані "президентські вибори" у придністровському регіоні є нелегітимними та суперечать конституційним засадам Молдови. Участь глави дипломатичної місії Росії у цих діях розглядаємо як недружню акцію,
– заявили там.
Також зверніть увагу:
- Німеччина оголосила про висилку російських дипломатів. Справа пов'язана з убивством чеченського командира у Берліні.
- Міноборони Білорусі 5 грудня викликало військового аташе України. Йому вручили ноту через нібито "порушення кордону Білорусі".
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