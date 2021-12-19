У Молдові запропонували оголосити персоною нон ґрата російського посла

Посол Росії у Молдові Олег Васнєцов втрапив у дипломатичний скандал. Річ у тім, що він поїхав до невизнаного Придністров'я.

Та не просто так, а на церемонію інавгурації Вадима Красносільського. Цей чоловік виграв так звані президентські вибори у "Придністровській Молдавській Республіці".

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Посол Росії у Молдові втрапив у дипломатичний скандал

Голова комісії з питань помилування в адміністрації президента Молдови Іон Гузун запропонував оголосити посла Росії Олега Васнєцова персоною нон ґрата. Така різка реакція викликана "недружнім кроком" російського дипломата.

Річ у тім, що Васнєцов взяв участь в інавгурації глави невизнаного Придністров'я (17 грудня у Тирасполі). На подію відреагували й у міністерстві закордонних справ Молдови.

Так звані "президентські вибори" у придністровському регіоні є нелегітимними та суперечать конституційним засадам Молдови. Участь глави дипломатичної місії Росії у цих діях розглядаємо як недружню акцію,

– заявили там.

Україна окремішність Придністров'я від Молдови не визнає. Ба більше, з 1 вересня в Україну заборонено в’їжджати авто з номерами цієї самопроголошеної республіки.

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