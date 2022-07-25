Прем'єрка Молдови висловила побоювання щодо можливого російського вторгнення

Після того, як росія розпочала повномасштабну війну в Україні, Молдова побоюється російського вторгнення. У Молдові стурбовані, що бойові дії можуть переміститися на південно-західну частину України.

У Молдові заявили, що найбільше постраждали від війни після України

Відповідні побоювання висловила прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця. Вона сказала, що в Молдові стурбовані через загрозу вторгнення росії до їхньої країни.

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Це ризик, це поки що гіпотетичний сценарій, але якщо військові дії перемістяться далі на південно-західну частину України і в бік Одеси, то, звичайно, ми дуже хвилюємося,

– заявила Гаврилиця.

Прем'єрка Молдови вважає, що підстави для занепокоєння через вторгнення росії мають і решта маленьких країн.

"Якщо країна може розпочати війну з захопленням територій без урахування, знаєте, міжнародного права, то в цьому сенсі ніхто не застрахований, і я думаю, що багато країн стурбовані", – сказала Гаврилиця.

Вона заявила, що Молдова найбільше постраждала від війни після України. "Ми вже бачимо дуже високу інфляцію. Інфляція в червні склала 32%", – додала вона.

Попри все Гаврилиця заявила, що молдавський народ "шляхетно переживає кризу", зазначивши, що її країна добровільно прийняла велику кількість біженців і готова прийняти ще більше.

росія хоче анексувати Придністров'я

Ставленики кремля у невизнаному Придністров'ї заговорили, що хочуть добитися "незалежності". Після цього у планах росії приєднати молдавський регіон до свого складу.

У російській державній думі заявили, що бажання невизнаного Придністров'я увійти до складу росії слід розглядати серйозно.

У Бюро реінтеграції Молдови наголосили на мирному врегулюванні конфлікту. Там заявили, що реінтеграція країни – це основна мета переговорів про врегулювання придністровського конфлікту.

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