На шляху до пекла: в окупантів знайшли "Молитослов православного воїна", схвалений РПЦ
Російські окупанти скоюють геноцид й, водночас, прикриваються релігією. Воїни ЗСУ знайшли у загарбників "Молитослов православного воїна". Там є молитви, які окупанти мають читати, перед вбивством українців.
Про "фантастичну" знахідку повідомили джерела 24 Каналу у ЗСУ. "Молитослов" рекомендує РПЦ. Це вкотре доказує, що УПЦ МП в Україні треба заборонити. До слова, раніше патріарх Кірілл благословив окупантів на вбивство українців та неодноразово підтримував війну.
Зверніть увагу Вибухи, підрив нафтобази, невдале збиття ракет: що відомо про "бавовну" в Росії 28 липня
Окупанти прямують до пекла. Їм не буде спокою ні у житті, ні після смерті. Тим часом вони намагаються "вберегтися" молитвами "перед боєм".
Перелік молитов для окупантів / Джерела 24 Каналу у ЗСУ
Єдині молитви, які справді потрібні окупантам, це – перед втечею або "пакетизацією". Хоча й тут ворогам краще вчити тексти пісень Кобзона.
В окупантів знайшли "Молитослов": дивіться відео
В окупантів атрофується мозок
Російський клімат – дуже шкідливий для психічного здоров'я. Зокрема, його жертвою стала Марія Захарова – представниця МЗС країни-терористки. Вона заявила, що українці начебто хотіли б, аби Володимир Путін став їхнім президентом. Насправді ж українці хочуть бачити Путіна у Гаазі або в пеклі.