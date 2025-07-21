Молочний виявився сином зірки "Файна Юкрайна": винуватця ДТП у Києві відправили під варту

У ніч на неділю, 20 липня, у Києві працівник прокуратури Андрій Молочний збив на тротуарі жінку, яка невдовзі померла в лікарні. Фігурант виявився сином Андрія Молочного – зірки телевізійного шоу "Файна Юкрайна".

Актор має проросійську позицію, тож після початку війни переїхав до країни-агресорки. Про це написав журналіст Костянтин Андріюк на своїй сторінці у Facebook, передає 24 Канал.

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Який запобіжний захід обрали Молочному?

За даними hromadske, Шевченківський районний суд Києва відправив Молочного під варту на 60 діб. Генеральний прокурор Руслан Кравченко, який представляє сторону обвинувачення в цій справі, заявив, що вирішив очолити її, аби "ні в кого не було сумнівів щодо прозорості діяльності Офісу генпрокурора".

Про те, що працівник прокуратури є сином скандального актора, також стверджує блогер Володимир Бондаренко. На це нібито вказує адреса квартири, якою фігурант володіє у Київській області. Її Андрій Сергійович Молочний та Наталія Володимирівна Молочна вказали у реєстрації як засновники ТОВ "МОЛОЧНИЙ ПРОДАКШН".

До слова, Андріюк стверджує, що комік Андрій Сергійович Молочний, який народився в Коростені в 1978 році, був резидентом Comedy Club та актором комедійного серіалу "Файна Юкрайна". Також відомо, що він має четверо синів та доньку: Андрія, Олександра, Дмитра, Бориса та Варвару.

Що відомо про ДТП?

Нагадаємо, працівник прокуратури у стані алкогольного сп'яніння скоїв наїзд на пішохода на вулиці Великій Васильківській у столиці. Чоловік намагався втекти з місця події, однак його оперативно затримали правоохоронці.

Ця подія – це сором для нашої системи, особисто мені соромно за працівника нашої системи. Хочу змінити думку суспільства, що не всі прокурори такі, і якщо хтось вчинив у нашій системі правопорушення, то ми гідно будемо діяти,

– заявив Кравченко.

Невдовзі постраждала померла в лікарні, а результат обстеження Молочного показав 1,77 проміле алкоголю. Йому повідомили про підозру за статтею про порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння, що призвело до смерті людини.