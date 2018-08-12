Молода, струнка, зваблива: які фото постить в Instagram віце-чемпіонка Європи Марина Бех (18+)
На чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Берліні українка Марина Бех здобула для України срібну медаль. Та її соцмережі заповненні не лише фотографіями з тренування та змагання, але й відпочинку.
23-літня спортсменка займається трибками у довжину. Та окрім зайняття спорту, у своєму Instagram дівчина викладає чимало спокусливих фото.
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Варто додати, що серце дівчини зайнято. 2 вересня 2018 року у неї заплановано весілля з чемпіоном Європи з плавання Михайлом Романчуком.
Нагадаємо, Марина Бех стала віце-чемпіонкою Європи зі стрибків у довжину.
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Джерело: 24 Канал
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