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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Молода, струнка, зваблива: які фото постить в Instagram віце-чемпіонка Європи Марина Бех (18+)

246 Читать новость на русском
Марина Бех
Марина Бех / Фото із соцмереж

На чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Берліні українка Марина Бех здобула для України срібну медаль. Та її соцмережі заповненні не лише фотографіями з тренування та змагання, але й відпочинку.

23-літня спортсменка займається трибками у довжину. Та окрім зайняття спорту, у своєму Instagram дівчина викладає чимало спокусливих фото.

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Just smile

Публикация от MARYNA BEKH (@marynabekh)

 

Марусіч , без тебе буде сумно

Публикация от MARYNA BEKH (@marynabekh)

 

Ocean : #ocean #athlanticocean #memoriess #miss #beach #blackbeach #canarias

Публикация от MARYNA BEKH (@marynabekh)

Варто додати, що серце дівчини зайнято. 2 вересня 2018 року у неї заплановано весілля з чемпіоном Європи з плавання Михайлом Романчуком

Нагадаємо, Марина Бех стала віце-чемпіонкою Європи зі стрибків у довжину.

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Теги: Новини спорту Легка атлетика
Джерело: 24 Канал
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