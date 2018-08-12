Молода, струнка, зваблива: які фото постить в Instagram віце-чемпіонка Європи Марина Бех (18+)

На чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Берліні українка Марина Бех здобула для України срібну медаль. Та її соцмережі заповненні не лише фотографіями з тренування та змагання, але й відпочинку.

23-літня спортсменка займається трибками у довжину. Та окрім зайняття спорту, у своєму Instagram дівчина викладає чимало спокусливих фото.

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Публикация от MARYNA BEKH (@marynabekh) 27 Май 2016 в 7:26 PDT

Публикация от MARYNA BEKH (@marynabekh) 23 Сен 2016 в 7:44 PDT

Just smile Публикация от MARYNA BEKH (@marynabekh) 27 Мар 2017 в 10:41 PDT

Варто додати, що серце дівчини зайнято. 2 вересня 2018 року у неї заплановано весілля з чемпіоном Європи з плавання Михайлом Романчуком.

Нагадаємо, Марина Бех стала віце-чемпіонкою Європи зі стрибків у довжину.

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