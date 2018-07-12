Молодики у футболках "Нацкорпусу" виламали двері і потрощили меблі у львівській міськраді

Група молодих осіб вдень 12 липня увірвалась у приміщення мерії у Львові і зірвала роботу сесії.

Група молодих людей у футболках "Національного корпусу" увірвались у приміщення мерії вдень.

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Молодики влаштували штовханину, пошкодили вхідні двері Ратуші і зірвали сесію міськради.



Молоді хлопці увірвались у будівлю Львівської міськради

Прес-служба ЛМР також повідомляє, що активісти пошкодили частину меблів у великій сесійній залі.



Невідомі особи зірвали сесію міськради у Львові

Невідомі особи начебто прийшли підтримати стоматологів, які протестують проти перетворення 3-ї стоматологічної поліклініки у комунальне некомерційне підприємство.

На відео видно, як молоді хлопців, штовхаючись із охороною, буквально забігають у приміщення Львівської міськради.

Дивіться відео, як група осіб увірвалась у мерію Львова 12 липня: