Молодики у футболках "Нацкорпусу" виламали двері і потрощили меблі у львівській міськраді
Група молодих осіб вдень 12 липня увірвалась у приміщення мерії у Львові і зірвала роботу сесії.
Група молодих людей у футболках "Національного корпусу" увірвались у приміщення мерії вдень.
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Молодики влаштували штовханину, пошкодили вхідні двері Ратуші і зірвали сесію міськради.
Молоді хлопці увірвались у будівлю Львівської міськради
Прес-служба ЛМР також повідомляє, що активісти пошкодили частину меблів у великій сесійній залі.
Невідомі особи зірвали сесію міськради у Львові
Невідомі особи начебто прийшли підтримати стоматологів, які протестують проти перетворення 3-ї стоматологічної поліклініки у комунальне некомерційне підприємство.
На відео видно, як молоді хлопців, штовхаючись із охороною, буквально забігають у приміщення Львівської міськради.
Дивіться відео, як група осіб увірвалась у мерію Львова 12 липня: