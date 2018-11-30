Молодий талант "Карпат" визнаний найкращим гравцем УПЛ у листопаді

Нападаючий "Карпат" та збірної України Мар'ян Швед визнаний найкращим гравцем Прем'єр-ліги за підсумками листопада.

У голосуванні брали участь переможці номінації "Найкращий гравець туру" (у листопаді: 14 тур – Мар’ян Швед ("Карпати"), 15 тур – Микола Шапаренко ("Динамо"), 16 тур – Андрій Цуріков ("Олександрія"), а також футболісти, які, на думку нашої експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж листопадових турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Артем Гордієнко ("Зоря"), Віктор Циганков ("Динамо"), Ісмаїлі ("Шахтар"), Андрій Запорожан ("Олександрія"), Олександр Філіппов ("Десна").

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За 21-річного таланта "Карпат" на офіційному сайті організації свої голоси віддали 45% респондентів. Форвард майже в два рази обійшов півзахисника "Динамо" Миколу Шапаренка, який набрав 25%.



Результати голосування за найкращого гравця УПЛ у листопаді / УПЛ

Нагадаємо, що у жовтні найкращим гравцем УПЛ був визнаний гравець "Шахтаря" Ісмаїлі.

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