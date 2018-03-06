Молодий український гурт Nights Out випустив дебютний кліп Fossil: відео

Молодий український інді гурт Nights Out випустив дебютний кліп на пісню Fossil. Їх музика – суміш гітарного інді, танцювального груву та вокалу з легким автотюном, натхненного Bon Iver та Son Lux.

Кліп знімали на березі моря у Чорноморську та в Івано-Франківському Палаці Потоцьких. Режисером відео виступив Олександр Балтушев, а оператор – Назар Ортинський.

Дивіться кліп Nights Out – Fossil:

У січні 2018 року Nights Out (у минулому Machu Picchu) оголосили про повернення та перезапуск проекту під новим іменем, вже у Німеччині. Українському слухачу гурт відомий, перш за все, перемогою на Koza Music Battle 2016.

Дебютний міні-альбом гурту – Fossil був спродюсований Лесиком Omodada з Tik Tu. Зараз гурт підкорює Німеччину і вже має заплановані виступи в декількох містах, зокрема, у Гамбурзі.

Nights Out це:

Ілля Вовк – вокал, гітара, клавіші;

Макс Заїка – соло гітара;

Фернандо Малапарте – бас гітара;

Ігор Медвідь – ударні.