Молодіжна збірна України сенсаційно втратила перемогу над Грузією

Молодіжна збірна України (U-21) зіграла в результативну нічию з Грузією у товариському матчі – 3:3.

Україна U-21 – Грузія U-21 3:3

Голи: Русин, 7 (пен.), Лєднєв, 45+1, Янчак, 59 – Лаквехеліані 35, 77, Лежава, 85

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Українські футболісти відкрили рахунок вже на початку зустрічі. З пенальті відзначився Назарій Русин. Грузини відігралися зусиллями Лаквехеліані, але на перерву команди все-таки пішли за переваги господарів. Гол на рахунку Лєднєва.

У другому таймі українці подвоїли рахунок завдяки голу Янчака. На жаль, Україна не втримала переможний рахунок і дозволила збірній Грузії відігратися. Спочатку Янчак побачив червону картку, а потім Лаквехеліані і Лежава зрівняли рахунок.

На 90+1 хвилині склади урівняли. Вилучили Арабідзе, однак це вже ніяк не повпливало на рахунок зустрічі.

Нагадаємо, що збірна України 16 листопада зіграє зі Словаччиною в рамках Ліги націй. Початок – о 21:45.

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