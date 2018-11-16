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      Молодіжна збірна України сенсаційно втратила перемогу над Грузією

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      Збірна України зіграла у результативну нічию з Грузією
      Збірна України зіграла у результативну нічию з Грузією / ffu.ua

      Молодіжна збірна України (U-21) зіграла в результативну нічию з Грузією у товариському матчі – 3:3.

      Україна U-21 – Грузія U-21 3:3
      Голи: Русин, 7 (пен.), Лєднєв, 45+1, Янчак, 59 – Лаквехеліані 35, 77, Лежава, 85

      Читайте також: Словаччина – Україна: де дивитися онлайн матч Ліги націй

      Українські футболісти відкрили рахунок вже на початку зустрічі. З пенальті відзначився Назарій Русин. Грузини відігралися зусиллями Лаквехеліані, але на перерву команди все-таки пішли за переваги господарів. Гол на рахунку Лєднєва.

      У другому таймі українці подвоїли рахунок завдяки голу Янчака. На жаль, Україна не втримала переможний рахунок і дозволила збірній Грузії відігратися. Спочатку Янчак побачив червону картку, а потім Лаквехеліані і Лежава зрівняли рахунок.

      На 90+1 хвилині склади урівняли. Вилучили Арабідзе, однак це вже ніяк не повпливало на рахунок зустрічі.

      Нагадаємо, що збірна України 16 листопада зіграє зі Словаччиною в рамках Ліги націй. Початок – о 21:45.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
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