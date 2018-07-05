Молодіжна збірна України з футболу розпочала підготовку до Чемпіонату Європи

5 липня юнацька збірна України U-19 зібралася в Києві, де розпочала підготовку до фінального турніру чемпіонату Європи, який із 16-го по 29 липня проходитиме у Фінляндії.

Про це повідомляє Федерація футболу України

Гравці прибули до розташування збірної в гарному настрої. Деякі з них поділилися своїми думками щодо підготовки до фінальної частини.

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"На нас очікує серйозна підготовка до чемпіонату Європи: двічі на день тренування й теорія, під час якої ми будемо розбирати суперників", – сказав капітан збірної України U-19 Валерій Бондар.

"До збірної України ми прибули після перших зборів, будемо готуватися, оскільки поки що не всі набрали оптимальні кондиції. Команди в нашій групі на одному рівні, будемо боротися з усіма", – заявив захисник збірної України U-19 Олександр Сафронов.

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До вильоту до Фінляндії команда розташовуватиметься у Пущі-Водиці. 6 липня збірна України U-19 проведе офіційну фотосесію, а вже наступного дня зіграє у Ворзелі два контрольні поєдинки з вітчизняним колективом першої ліги — "Колосом" із Ковалівки (початок — о 15.00 та о 17.30). До Фінляндії "синьо-жовті" вирушать 8-го числа.

Нагадаємо, команда Олександра Петракова потрапила до групи В, де посперечається за вихід до плей-офф із французами, англійцями та турками.