Момент атаки на Суми потрапив на відео: дрон впав на дорогу перед автівкою

Вдень 22 липня місто Суми опинилось під атакою ворожих дронів. Момент падіння дрона у Сумах потрапив на відео.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

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Що відомо про атаку на Суми?

У вівторок, 22 липня, росіяни вже двічі обстріляли Суми. Під час одного з ударів дрон окупантів впав просто на дорогу, якою їхали машини.

Момент падіння дрона у Сумах: дивіться відео (обережно, ненормативна лексика 18+)

За даними місцевої влади, внаслідок удару БпЛА кількість постраждалих зросла до чотирьох.

Перший вибух у Сумах пролунав близько 13:17, після чого була оголошена повітряна тривога, а Повітряні сили повідомляли про рух розвідувального дрона. Згодом попередили про загрозу ворожого БпЛА та можливу роботу ППО по ньому.

Трохи більше, ніж за годину було чутно другий вибух. Цей удар, на жаль, вбив жінку. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру та автівки.

Нагадаємо, майже щодня Сумщина потерпає від російських атак. Так, увечері 21 липня російські війська завдали удару КАБами по Сумській громаді. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівки, торговий центр та близько 20 авто. Є поранені, серед них є діти.