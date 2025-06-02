Момент вибуху АЗС на трасі Житомир – Київ потрапив на відео

У середу, 2 липня, близько 18:00 на одній з автозаправних станцій на східній околиці Житомира стався вибух. У небо піднявся стовп диму.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Житомирську міську раду. Місцеві телеграм-канали поширюють відео інциденту.

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Що відомо про пожежу на АЗС

Поліція підтвердила інцидент поблизу села Березина Глибочицької громади. Інформацію про постраждалих чи жертв наразі уточнюють.

Камери зафіксували момент вибуху: дивіться відео

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До слова, на виїзді з Житомира в бік Києва зафіксовано затор.

На місці працюють фахівці ДСНС, слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області та відділу поліції №1 Житомирського райуправління, патрульні поліцейські та медики.

Нагадаємо, 30 червня в Житомирі невідомий чоловік кинув гранату в натовп біля супермаркету, унаслідок чого поранено 6 людей. Слідчі відкрили кримінальне провадження за замах на вбивство двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб.