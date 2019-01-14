Момент за участі українця Михайлюка потрапив у топ-10 ігрового дня НБА: відео

Момент за участі Святослава Михайлюка і Брендона Інгрема виявився на другому місці в добірці найкращих моментів ігрового дня в НБА.

24 Канал писав, що український захисник "Лейкерс" Святослав Михайлюк у грі проти "Клівленду" провів на паркеті 5 хвилин. За відведений час він набрав 3 очки, зробив 1 результативну передачу й здійснив 1 підбирання.

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Найкращим у складі "Лейкерс" був Кайл Кузма, який набрав 29 очок, але навіть його зусиль не вистачило для перемоги в цьому матчі.

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