30 травня минуло рівно чотири роки після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі, що під Львовом. Тоді під час ліквідації пожежі на сміттєзвалищі загинули троє рятувальників і еколог.

Мер Львова Андрій Садовий назвав цю трагедію "найважчою подією" за увесь час управління. Хоча він є головою міста вже 14 років – з 2006.

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Хто загинув під час ліквідації пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі:

Юрій Рудий – рятувальник;

Андрій Вненкевич – рятувальник;

Богдан Юнко – рятувальник;

Олександр Бутін – еколог.

Імовірні причини катастрофи

Серед причин пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі підозрюють умисний підпал. Сама пожежа завершилася трагедією і забрала життя 4 людей.

Згодом почалася сміттєва блокада Львова, яка тривала близько року. Львів і 4 райони залишилися без полігону для сміття. Тож було підписано договори про вивезення відходів з 19 містами області. Втім на ділі почалася блокада.

Лише минулого року відкрили кримінальну справу через сміттєву блокаду Львова. Якщо слідство буде ретельним та об'єктивним, правда виявиться неприємною, але дуже потрібною всім,

– заявив Андрій Садовий.

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