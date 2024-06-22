Моменту прильоту КАБа біля автовокзалу в Харкові: у мережі показали кадри з відеореєстратора

Вдень, 22 червня, ворог завдав підступного удару по самому центру Харкова. Момент влучання потрапив на відео.

Росія вдарила по Харкову авіабомбами. В ОВА наголосили, що мішенню ворога була виключно цивільна інфраструктура.

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Момент влучання потрапив на відео

Місцеві телеграм-канали поширюють запис відеореєстратора, на якому видно влучання УМПД Д-30 у центр Харкова. Поряд жодного підприємства, яке б становило цінність у військовому сенсі, немає. Натомість є автовокзал, де постійно перебуває багато людей.

Моторошні кадри активно ширяться мережею. На відео видно, що епіцентром удару є п'ятиповерхівка, було пряме влучання.

Росіяни вдарили по центру міста: дивіться відео