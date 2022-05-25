З моменту вторгнення Росії УПЦ МП покинули понад 400 парафій

Російська православна церква після вторгнення рашистів в Україну практично не має прихильників. Окупанти не мають релігійного впливу, на який так сподівалися.

Російські окупанти втратили великий майданчик свого впливу в Україні. Православна церква Московського патріархату давала їм надію на те, що частина українців підтримає їх загарбницькі дії.

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Перехід громад до Православної церкви України

Відколи російські окупанти почали повномасштабну війну проти України, громади з УПЦ Московському патріархату почали переходити до Православної церкви України. Їх кількість вже перейшла позначку у чотири сотні.

Найбільше громад здійснили перехід до ПЦУ у Хмельницькій області, йдеться про понад 100 громад. Також повідомляється, що 50 громад пішли під керівництво митрополита Епіфанія.

Українська православна церква Московського патріархату борсається проти таких переходів та жаліється на "захоплення храмів". Формально УПЦ Московського патріархату – це частина Російської православної церкви та підпорядковується патріарху Кирилу.

Війна Росії проти України: останні новини

Російські окупанти кинули усі свої сили на повну окупацію Донецької та Луганської областей. Ворог здійснює наступальні дії з усіх напрямках.

Єдина мета ворога – захоплення територій, міста їх не цікавлять. Вони не припиняють шалених обстрілів та бомбардувань цивільної інфраструктури та житлових районів. Внаслідок їхніх злочинних дій гинуть мирні українці.

Рашисти у знищеному ними Маріуполі додумалися крутити свою пропаганду на мобільному екрані, що встановлений на автівці. На фоні руїн міста це виглядає вершиною цинізму, але росіяни звикли пробивати все нове і нове дно.

Разом з тим наші розвідники повідомляють про те, що сили рашистів далекі від їхніх очікувань. Ще якийсь час ворог зможе продовжувати активні бойові дії ат наступальні операції, але зброя західних партнерів України змінить ситуацію на користь героїчних ЗСУ.

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