Напився і голим вистрибнув з вікна: у Лаврі та поліції прокоментували ситуацію із монахом
Джерело:Ірина Федорів
У мережі активно шириться інформація про інцидент на території Києво-Печерської лаври. Журналістка оприлюднила деталі, нібито монах Української православної церкви (Московського патріархату) вистрибнув із другого поверху будівлі.
Наразі допис журналістки Ірини Федорів у соцмережі видалено. Як зазначила журналістка, причиною стали скарги на публікацію.
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Що трапилося з монахом
За словами журналістки, напередодні монах Володимир (Рибаков Р.) УПЦ МП цілу ніч пиячив та намагався потрапити до кімнат інших насельників Лаври. Священнослужитель МП залишився живий.
За уточненими даними, зазначений насельник Києво-Печерської лаври страждає періодичними нервово-психічними розладами, пов’язаними з надмірним вживанням алкоголю. Бригада швидкої медичної допомоги викликалась не через травми, а через стан і вигляд вказаного монаха,
– йдеться в повідомленні.
Федорів також стверджує, що наразі керівництво монастиря приховує реальні обставини та надало вказівки монаху не розголошувати їх перед медичними працівниками та співробітниками поліції.Правоохоронці розповіли про цю ситуацію у коментарі 24 Каналу.
За даними журналістки, на місці працювала слідчо-оперативна група, яка попередньо кваліфікувала інцидент як "замах на самогубство".
Як відреагували на інцидент у Києво-Печерській лаврі
Адвокат митрополита УПЦ МП Павла Микита Чекман опублікував інформацію, що цей монах живе та служить у монастирі ще з 1991 року. Втім, за попередньою інформацією, у нього діагностовано психічні розлади та поставлено відповідний діагноз.
Інформації про родичів та місця проживання, окрім чоловічого монастиря УПЦ МП у Лаврі, наразі немає.
Адвокат також заявив, що внаслідок падіння отця Володимира із 2-го поверху в нього діагностовано переломи верхніх та нижніх кінцівок і пошкодження хребта.
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