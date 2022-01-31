Монастирський назвав області, в яких планували масові заворушення

Денис Монастирський заявив, що масові заворушення планували провести у низці областей України. Мовиться про центральні регіони.

За словами глави МВС України Монастирського, заворушення планували у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Черкаських областях. В епіцентрі уваги опинилися території на відстані 1 – 1,5 години їзди від Києва. Чернігівщина та Сумщина межують з Росією.

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Акції планували провести у низці міст України. Зокрема, це була Сумська, Чернігівська, Полтавська та Черкаська області,

– заявив Монастирський.

Група людей планувала масові заворушення

У Києві 30 січня 2022 року затримали групу людей, які планували масові заворушення.

Монастирський наголосив, що одним зі способів ведення гібридної війни є організація масових проплачених мітингів.

За словами глави МВС України, під час заворушення планували зібрати до 5 тисяч людей. З них 1,5 тисячі – так звані "тітушки".

Їхнім завданням було влаштувати бійки з правоохоронцями. За словами Монастирського, мала "обов'язково пролитись кров і застосуватись насилля". Також зловмисники планували палити шини та застосовувати вогнегасники.

У яких областях планували заворушення: дивіться відео