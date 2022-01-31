Монастирський розповів, коли організаторам масових заворушень оберуть "запобіжки"
Джерело:"Свобода слова" на ICTV
Правоохоронці напередодні викрили групу "тітушок", яка готувала масові заворушення в Україні. Ймовірним організаторам обиратимуть запобіжні заходи 1 лютого.
Наразі затримали 2 осіб. Поліція зібрала про них всі дані. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
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Чиновник зазначив, що слідчі дії продовжуються. Зокрема, 1 лютого їм обиратимуть запобіжний захід. Тоді всі зможуть побачити затриманих.
Чи відомо щось про замовників
Монастирський сподівається, що згодом можна бути говорити й про інші імена, крім організаторів. До слова, про затримання замовників міністр не сказав. Їх особи слідство ще встановлює.
Зауважимо, правоохоронці підтвердили причетність до організації колишнього поліцейського Юрія Голубана.
Підготовка заворушень у Києві: головне
- Зловмисників затримали у Києві. Вони нібито планували зібрати 5 тисяч людей, серед яких 1,5 тисяч – "тітушки". Останні повинні були організувати сутички з правоохоронцями у столиці.
- Монастирський на брифінгу говорив, що мала "обов'язково пролитись кров і застосуватись насилля". Провокатори планували палити шини та застосовувати вогнегасники.
- Провокації мали відбуватися під гаслами "Наступ на Крим та Донбас" і "Війна до перемоги". Крім того, мали піднімати тему тарифів.
- За участь у так званому "мітингу" організатори збирались платити від 800 до 1200 гривень.
- Після сутичок у Києві, заворушення мали "перекинутись" на області, що наближені з Росією – Сумську, Чернігівську та Полтавську.
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