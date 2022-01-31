Монастирський розповів, коли організаторам масових заворушень оберуть "запобіжки"

Правоохоронці напередодні викрили групу "тітушок", яка готувала масові заворушення в Україні. Ймовірним організаторам обиратимуть запобіжні заходи 1 лютого.

Наразі затримали 2 осіб. Поліція зібрала про них всі дані. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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Чиновник зазначив, що слідчі дії продовжуються. Зокрема, 1 лютого їм обиратимуть запобіжний захід. Тоді всі зможуть побачити затриманих.

Чи відомо щось про замовників

Монастирський сподівається, що згодом можна бути говорити й про інші імена, крім організаторів. До слова, про затримання замовників міністр не сказав. Їх особи слідство ще встановлює.

Зауважимо, правоохоронці підтвердили причетність до організації колишнього поліцейського Юрія Голубана.

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