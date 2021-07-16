Монастирський став міністром внутрішніх справ замість Авакова

Рада підтримала призначення "слуги народу" Дениса Монастирського на посаду очільника МВС. Його кандидатуру запропонував Володимир Зеленський.

За призначення Монастирського голосували на засіданні 16 липня. Рішення підтримали нардепів.

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Монастирський погодився стати новим главою МВС після Арсена Авакова. Він назвав це рішення "найскладнішим у своєму житті". Водночас запевнив, що розуміє, на яку йде жертву.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко описав Монастирського як грамотну та підготовлену людину. Мовляв, це – один із найкращих виборів Володимира Зеленського.

Що відомо про Монастирського

Йому 41 рік, він уродженець Хмельницького. Одружений, має 2 синів. Кандидат юридичних наук. У рідному місті навчався в університеті управління та права (де згодом й викладам).

Є випускником Інституту держави та права імені Корецького у Києві. Працював юристом у різних компаніях. У 2019 році став народним депутатом за списками "Слуги народу" й очолив парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності.

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Аваков подав у відставку

Арсен Аваков 13 липня написав заяву про відставку з посади глави МВС.

Посаду міністра внутрішніх справ він обіймав майже 7,5 років.

Згідно з підрахунками аналітиків, Аваков на посаді виконав лише 39% обіцянок.

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