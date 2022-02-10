ДТП з кортежем Ярославського: голову поліції Харківщини звільнили через фальсифікацію справи

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив голову поліції Харківської області Станіслава Перліна. Каже, що злочин намагались приховати та дати "завідомо неправдиві свідчення". Ба більше, підозру вручили "не тому".

За словами міністра, розслідуватимуть спробу фальсифікації справи щодо ДТП з кортежем відомого бізнесмена Олександра Ярославського.

До теми Ярославський часто їздить за кермом сам, а за кілька годин до ДТП був нетверезим, – журналіст

Чому звільнили Перліна

Монастирський пояснив причину такого рішення. Він розповів, що 10 лютого слідчі Харківської поліції подали до прокуратури області підозру щодо ДТП. Її склали на чоловіка, який вранці сам прийшов та заявив, що був за кермом авто.

Однак згодом з'ясували, що він перебував під час ДТП в іншому місці.

Через намагання приховати цей злочин та надання завідомо неправдивих показань, справа має бути передана до Головного слідчого управління Національної поліції,

– констатував Монастирський.

Хто насправді був за кермом

У компанії DCH, президентом якої є Ярославський, переконували, що за кермом машини був не сам бізнесмен, а його водій. Ярославський теж говорив, мовляв, про аварію дізнався тільки вранці.

Щоправда, журналіст Михайло Ткач, опираючись на свої джерела, заявив, що за кілька годин до аварії бізнесмен був нетверезий. Також, за словами Ткача, Ярославського неодноразово помічали за кермом своїх авто.

Що відомо про ДТП

У районі 534 кілометра траси Київ – Харків – Довжанський 9 лютого автомобіль збив чоловіка, який загинув на місці.

На дорозі знайшли номерні знаки, які нібито має машина з кортежу Ярославського.

Поліція викликала на допит і самого Ярославського, хоч підозру вручили не йому.

Бізнесмен 10 лютого полетів до Лондона. В його компанії казали, що ця поїздка начебто була запланована заздалегідь.

Текст поста Дениса Монастирського:

До відповідальності за смерть людини буде притягнутий тільки той, хто був за кермом!

Щойно прийняв рішення про звільнення начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна.

Також буде розслідувано спробу фальсифікації справи щодо ДТП з кортежем відомого бізнесмена Олександра Ярославського.

Причиною таких моїх дій стало те, що сьогодні слідчі Харківської поліції подали до прокуратури Харківської області підозру за скоєння резонансної ДТП, яку було складено на особу, яка прийшла вранці і заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому було скоєно смертельне ДТП. Натомість, вже сьогодні стало відомо, що ця особа перебувала під час ДТП в іншому місці.

Через намагання приховати цей злочин та надання завідомо неправдивих показань, справа має бути передана до Головного слідчого управління Національної поліції для повного та об’єктивного розслідування.

Далі буде!