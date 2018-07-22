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Монатік показав запальний танець з Надією Дорофеєва: відео

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Монатік та Надія Дорофеєва
Монатік та Надія Дорофеєва / Фото з вільних джерел

Співак Монатік станцював запальні па з Надією Дорофеєвою. Відповідне відео з'явилось на Instagram-сторінках артистів.

Не минуло й тижня з дня презентації першого спільного кліпу Монатіка та Надії Дорофеєвої на пісню "Глубоко", як популярні вокалісти порадували прихильників ще одним роликом. Гарячий дует станцював не менш запальний танець. 

Читайте також: Монатік показав запальні танці з відомим кліпмейкером: відео

Станцювали Монатік та Надія Дорофеєва перед камерою. Артисти повторили постановку хореографа Дениса Стульникова. Обидвоє співаків вбрали стильні спортивні речі, що виглядало дуже ефектно. Ритмічні рухи та пластичність Монатіка й Надії Дорофеєвої приголомшили їхніх прихильників. 

Перша фінальна репетиція з Надією Дорофеєвою. В честь 2 мільйонів переглядів на YouTube (кліпу "Глубоко", – ред.),
– написав Монатік. 

 

Майже 300 тисяч користувачів мережі вподобали допис Монатіка. "Дуже стильно", "Чудовий тандем", "Талановиті люди талановиті у всьому", "Приголомшливо", – не стримували захвату прихильники артиста. 

Теги: Новини України LifeStyle Монатік Музика
Джерело: 24 Канал
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