Монатік показав запальний танець з Надією Дорофеєва: відео

Співак Монатік станцював запальні па з Надією Дорофеєвою. Відповідне відео з'явилось на Instagram-сторінках артистів.

Не минуло й тижня з дня презентації першого спільного кліпу Монатіка та Надії Дорофеєвої на пісню "Глубоко", як популярні вокалісти порадували прихильників ще одним роликом. Гарячий дует станцював не менш запальний танець.

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Станцювали Монатік та Надія Дорофеєва перед камерою. Артисти повторили постановку хореографа Дениса Стульникова. Обидвоє співаків вбрали стильні спортивні речі, що виглядало дуже ефектно. Ритмічні рухи та пластичність Монатіка й Надії Дорофеєвої приголомшили їхніх прихильників.

Перша фінальна репетиція з Надією Дорофеєвою. В честь 2 мільйонів переглядів на YouTube (кліпу "Глубоко", – ред.),

– написав Монатік.

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official) 22 Лип 2018 р. о 1:26 PDT

Майже 300 тисяч користувачів мережі вподобали допис Монатіка. "Дуже стильно", "Чудовий тандем", "Талановиті люди талановиті у всьому", "Приголомшливо", – не стримували захвату прихильники артиста.