Монголія проігнорувала обов'язок арештувати Путіна: у МЗС різко відреагували

Монголія не арештувала російського диктатора Путіна за ордером МКС. В українському МЗС заявили про удар по системі міжнародного кримінального права.

У закордонному відомстві додали, що працюватимуть над наслідками для Улан-Батора. На цьому наголосив речник МЗС України Георгій Тихий.

Дивіться також Путін прибув з офіційним візитом у Монголію, де його мали б затримати

В МЗС відреагували на ігнорування Монголією обов'язку арештувати Путіна

Невиконання урядом Монголії обов'язкового ордеру МКС на арешт Путіна є важким ударом по Міжнародному кримінальному суду та міжнародній системі кримінального права,

– зазначив речник МЗС.

За його словами, Монголія дозволила "обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його воєнні злочини".

Також Тихий додав, що вони працюватимуть з партнерами над тим, щоб це мало наслідки для Улан-Батора.