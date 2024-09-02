Монголія проігнорувала обов'язок арештувати Путіна: у МЗС різко відреагували
Джерело:МЗС України
Монголія не арештувала російського диктатора Путіна за ордером МКС. В українському МЗС заявили про удар по системі міжнародного кримінального права.
У закордонному відомстві додали, що працюватимуть над наслідками для Улан-Батора. На цьому наголосив речник МЗС України Георгій Тихий.
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В МЗС відреагували на ігнорування Монголією обов'язку арештувати Путіна
Невиконання урядом Монголії обов'язкового ордеру МКС на арешт Путіна є важким ударом по Міжнародному кримінальному суду та міжнародній системі кримінального права,
– зазначив речник МЗС.
За його словами, Монголія дозволила "обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його воєнні злочини".
Також Тихий додав, що вони працюватимуть з партнерами над тим, щоб це мало наслідки для Улан-Батора.