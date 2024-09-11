Відмова Монголії заарештувати Путіна – відповідальність усього світу, – Зеленський

На початку вересня Владімір Путін відвідав Монголію, яка ратифікувала Римський статут, але не заарештувала його за ордером суду в Гаазі. Володимир Зеленський вважає це рішення відповідальністю всього світу.

Про це президент України зазначив на міжнародній конференції "Об’єднані заради справедливості" на тему притягнення до відповідальності за обстріли Росією цивільної інфраструктури України.

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Монголія відмовилася арештовувати Путіна

Має працювати Римський статут, але нещодавно знайшовся виняток у Монголії для Путіна. І це відповідальність не просто чиясь конкретна, це відповідальність усього світу – зупинити деградацію системи права, не допустити руйнування тих норм, які ще залишаються,

– заявив Зеленський.

Український лідер вказав, що система повинна працювати так, щоб Римський статут та ордери МКС забезпечували ізоляцію підозрюваного у воєнних злочинах. Президент України переконаний, що світовій спільноті потрібно тиснути на нього Владіміра Путіна, ізолювати, примушувати його закінчувати війну і шукати мир.

Зазначимо, що речник монгольського уряду зазначив, що Монголія не може заарештувати Владіміра Путіна, який перебував із візитом в країні, адже залежна від імпорту російських енергопродуктів.