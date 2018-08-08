Моніка Беллуччі зіграє відому італійську феміністку Тіну Модотті в серіалі

53-річна італійська кіноактриса Моніка Беллуччі зіграє головну роль в серіалі про італійську актрису і фотографа Тіну Модотті, яка була однією з перших феміністок.

Шестисерійний серіал отримав назву "Радикальний погляд: Життя і епоха Тіни Модотті". Про це повідомляє видання Variety.

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Відомо, що зйомки будуть проходити в Мехіко, Лос-Анджелесі та Італії. Режисером серіалу стане Едоардо де Анджеліс.

Цікаво, що ініціатором створення фільму про Модотті виступила сама Моніка Беллуччі, адже давно мріяла про втілення Модотті на екрані. Крім того, це буде перша головна роль актриси в багатосерійному кіно.



Тіна Модотті

Хто така Тіна Модотті?Італійський фотограф, актриса, активістка. Тіна Модотті в 1913 році емігрувала до США, де знімалася в німому кіно, а в 1930-х прославилася в Європі та Мексиці завдяки своїм фотографіям і революційній діяльності. Вона виступала за надання жінкам більших свобод на початку ХХ століття.