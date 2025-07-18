Монітори писали, що могли злетіти Ту: в ЦПД закликали бути уважними до тривог

Росіяни можуть готуватися до нової масованої атаки в ніч на 19 липня. Пізно ввечері 18 липня моніторингові канали повідомили, що ворог міг підняти в небо літаки Ту. На 22:30 один Ту-95, який злітав з Енгельса, повернувся на аеродром. Та це не значить, що не буде нових злетів.

24 Канал збирає, що відомо на цю мить.

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Що відомо про можливу атаку Ту в ніч проти 19 липня

Низка моніторингових каналів інформувала про зліт групи літаків Ту-95 увечері 18 липня. Потім мовилося, що з Енгельсу вилетів один стратегічний бомбардувальник. Та не було ясно, куди він прямує.

Повітряні сили поки не підтверджували виліт ворожої авіації. Водночас офіційні канали закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

До тривог уважно,

– попередили в Центрі протидії дезінформації.

Якщо знову відбудеться виліт Ту-95 і виявиться, що він бойовий, то для українців буде чергова важка безсонна ніч і масована ракетна атака.

Де зараз тривога в Україні

24 Канал у своєму телеграм-каналі оперативно пише про ворожі обстріли та їхні наслідки.

Росіяни обстріляли міста

Увечері 18 липня росіяни вже вдарили по кількох містах України, зокрема Дніпру та Полтаві.

У Києві та на Київщині працювала ППО.

Загалом ворог запустив "Шахеди" та використовував балістику з кількох напрямків.

Якщо у вашому населеному пункті тривога – пройдіть в укриття! Не нехтуйте своєю безпекою!