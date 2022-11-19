Monobank готується до блекауту: вночі не працюватимуть певні сервіси

Вночі проти 20 листопада не працюватимуть декілька сервісів у Monobank. За словами одного зі засновників компанії, регламентні роботи можуть проводити через потенційне тотальне відключення світла в майбутньому.

Хоча економісти запевняють, що блекауту не буде, однак потрібно бути готовими до всього. Саме тому, як зазначає співзасновник банку Олег Гороховський, в Monobank вирішили оновити певні сервіси у системі.

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Коли не працюватиме Monobank

Отже, не слід проводити операції в застосунку банку у такі години 20 листопада:

з 00:30 до 05:00, бо тоді проводитимуться регламентні роботи;

зокрема, з 03:00 до 05:00 не будуть доступні здійснення платежів, поповнення, перекази, бо оновлюватимуть внутрішню систему.

Нам потрібен цей час для встановлення оновлень на внутрішніх системах. В цей час не буде доступне відкриття нових карток, рахунків, депозитів, банок, розстрочок. Будь ласка, не робіть оплати в цей період, оскільки вони, швидше за все, будуть неуспішними,

– написав Гороховський.

Також він попросив вибачення за незручності та зазначив, що сподівається – не сильно підводить клієнтів.

Масований обстріл 15 листопада та реакція Monobank

У вівторок, 15 листопада, Росія запустила близько 100 ракет по нашій державі. Внаслідок цього постраждала критична інфраструктура та без світла залишилось багато громадян нашої держави. За словами депутата Данило Гетманцева, завдану шкоду можна оцінити від 0,5 до 1 мільярда доларів.

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Олег Гороховський відреагував на атаку у своїй сторінці у фейсбуці. Він назвав росіян недоумками, які не можуть досягти успіху на полі бою, тому "кошмарять мирні міста". Гороховський переконаний, що наші сусіди є терористами та, ймовірно, самі не усвідомлюють, який жалюгідний вигляд мають ракетні атаки.

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