Монумент "Три сестри" на кордоні України, Росії та Білорусі ліквідують

Станом на 12 травня розпочали процедуру з ліквідації монумента "Три сестри" у Сеньківці. Це відбувається за дорученням В'ячеслава Чауса – голови Чернігівської ОВА.

Наразі ОВА готуватиме пакет необхідних документів. Вони потрібні, аби зняти монумент на кордоні з обліку пам'ятки історії місцевого значення.

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За дорученням начальника ОВА В’ячеслава Чауса розпочато процедуру з ліквідації монумента "Три сестри" у Сеньківці,

– мовиться у повідомленні.

Відповідне рішення ухвалили одноголосно. Це відбулося під час засідання Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при Департаменті культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської ОВА.

Пресслужба Чернігівської ОВА зауважила, що долю споруди, встановленої на честь так званої "дружби народів" винесли на обговорення за дорученням Чауса. Раніше "Три сестри" вважали історичною пам'яткою. Монументу присвоєний охоронний номер 574-Чр.

Ліквідація "Трьох сестер" відбуватиметься з дотриманням усіх процедур, які передбачає українське законодавство. Тому підготовлені документи направлять Міністерству культури та інформаційної політики України.

Монумент встановили ще у 1975 році.

Окупанти зруйнували легендарну школу на Чернігівщині

Російські загарбники у ніч на 12 травня обстріляли Чернігівщину. Володимир Шкарпітко – перший заступник керівника Новгород-Сіверської РВА – повідомив, що ворожі ракети влучили у місцеві школи. Зокрема, зруйнували легендарний навчальний заклад, у якому навчався Пантелеймон Куліш та інші діячі.

Ліцей-гімназія імені Костянтина Ушинського зіграла важливу роль в історії України. За свою двохсотрічну історію заклад пережив багато воєн. Однак тепер російські загарбники знищили його.

"Цьому навчальному закладу завдано непоправної шкоди. Вже немає славетної будівлі, де навчалися Пантелеймон Куліш, Микола Кибальчич, Костянтин Ушинський та інші діячі" – розповів Шкарпітко.

Водночас він наголосив, що Україна обов'язково відбудує втрачене.

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Чаус розповів, що по Новгород-Сіверську гатили за допомогою авіації. На жаль, є загиблі та постраждалі. На місці трагедії працювали медики та правоохоронці. Місцевих жителів закликали під час повітряної тривоги негайно йти в укриття цивільного захисту.