Морально готовий, – Коломойський про можливу появу у реєстрі олігархів

Чи може Ігор Коломойський потрапити до офіційного реєстру олігархів, коли такий з'явиться? Сам бізнесмен висловився з цього приводу оптимістично.

За словами Коломойського, побачити своє прізвище у реєстрі олігархів він готовий. Просто не хоче бути там один.

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Коломойський не бачить нічого страшного у законі про олігархів

Один із найбагатших бізнесменів України (і не тільки) Ігор Коломойський відповів на питання, як він ставиться до нового закону про олігархів, ініційованого президентом Зеленським. І чи може в ньому з'явитися прізвище Коломойського.

Морально я готовий потрапити до реєстру олігархів. Не хотілося б, звісно, бути білою вороною – і опинитись одному в цьому реєстрі,

– іронічно відповів він.

Якщо закон ухвалять із тим текстом, який є зараз – Ігор Коломойський не помітить різниці у своєму статусі. Адже він і так вже звик до того, що його "де-факто називають олігархом":

"Тож яка вже різниця? Тепер ще й офіційно в реєстр внесуть. Костюм пошию і нашию на нього зірку "Олігарх".

Ймовірно, цими словами Ігор Коломойський натякнув на моторошну історію з нацистами, які змушували усіх євреїв носити на одязі жовту зірку на всій території, яку окупував Третій Рейх.

Чи готовий Ігор Коломойський позбутися своїх ЗМІ

Щоб не потрапити до реєстру олігархів, можна позбутися медіаактивів. Однак Ігор Коломойський впевнено наголосив:

"Нічого продавати під дулом пістолета наміру не маю".

Однак звітувати про доходи у той спосіб, який передбачає новий закон – буде: "Всі й так все знають".

От щойно закон ухвалять, так і будемо виконувати. А що? Ну, є купа інших законів, і ми ж якось за законом стараємось жити. Що написано, те і робимо,

– підсумував Коломойський.

Що слід пам'ятати про Ігоря Коломойського

Бізнесмен Ігор Коломойський у 2021 році за списком Forbes розташувався на 4 місці в Україні. Його статки оцінили у 1,8 мільярда доларів.

Серед найбільших активів бізнесмена – компанії у сфері енергетики, важкої промисловості, нафти й газу, авіації, а ще й медіахолдинг "1+1 медіа".

Що треба знати про ініціативу президента Хто ж такі олігархи: повний текст законопроєкту Зеленського